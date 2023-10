Roma, Istituto Comprensivo intitolato a Piero Angela

L’Istituto Comprensivo via Poppea Sabina, nella zona di Casal Monastero a Roma, cambia nome per omaggiare Piero Angela, il noto divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo scomparso lo scorso anno.

Tramite un post Facebook, il motivo di tale decisione è stato spiegato direttamente dall’Istituto Comprensivo via Poppea Sabina, che ha deciso di onorare così la memoria di Piero Angela: “L’IC VIA POPPEA SABINA è ufficialmente intitolato al divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, Piero Angela.

La scuola è intitolata all’uomo speciale che ha reso accessibile a tutti la conoscenza, suscitando sempre interesse e curiosità. Ci impegneremo come comunità a far rimanere salda nella memoria di tutti, e in particolare delle nuove generazioni, la grandezza intellettuale di PIERO ANGELA e a fare la nostra parte per il bene del Paese , come egli stesso ha chiesto. IC PIERO ANGELA”.

