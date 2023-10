Tor Bella Monaca, lotta allo spaccio: arrestate sei persone

Il pressante controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella zona di Tor Bella Monaca ha portato, nelle ultime ore, all’arresto in flagranza per reati inerenti gli stupefacenti di 6 persone.

Lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca: arrestate in flagranza di reato 6 persone. I controlli della Polizia di Stato

Sono stati gli investigatori del VI Distretto Casilino ad arrestare in flagranza di reato un 49enne ed una 19enne.

I poliziotti, durante un servizio di appostamento a ridosso di una delle piazze di spaccio della zona, hanno osservato l’uomo cedere ad un cliente un involucro precedentemente prelevato dal passaruota di una vecchia auto lì parcheggiata; il tutto sotto l’occhio vigile della 19enne che ha poi ricevuto delle banconote.

Quando è arrivato un altro cliente gli agenti sono entrati in azione e, nonostante il tentativo messo in atto dall’odierna indagata di mettere in guardia il 49enne, hanno bloccato entrambi. Nel passaruota sono state trovate 21 dosi di cocaina mentre la ragazza aveva con sé più di mille euro: i due sono stati arrestati perché gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla PG.

In via dell’Archeologia, 2 equipaggi della Sezione Volanti hanno fermato per un controllo un uomo ed una donna, rispettivamente di 30 e 48 anni. L’uomo, prima di essere fermato, credendo di non essere visto, ha gettato 2 involucri subito recuperati dagli agenti, con all’interno alcuni grammi di crack. La donna invece, nascoste all’interno di una comune sigaretta elettronica, aveva 8 dosi di cocaina: entrambi sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Magistratura, nella successiva udienza, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Altre 2 Volanti, sempre su via dell’Archeologia, hanno arrestato un 51enne perché gravemente indiziato di aver venduto una dose di cocaina in strada. I poliziotti hanno visto nell’androne di un palazzo lo scambio droga/soldi fra l’odierno indagato ed un tossicodipendente. Quando il 51enne ha capito di essere stato visto dai poliziotti ha cercato di fuggire gettando una bustina verso i garage sottostanti. L’uomo è stato bloccato poco dopo ed è stata recuperata anche la bustina al cui interno c’erano 13 dosi di cocaina simili a quella trovata al compratore. L’arresto è stato convalidato dal GIP su richiesta della Procura di Roma.

Ed ancora via dell’Archeologia è stata teatro del rinvenimento di 172 dosi di cocaina pronte per essere vendute custodite in uno dei garage. Il sequestro è stato operato dai poliziotti del VI Distretto insieme ai colleghi delle volanti, dopo un controllo ad un minore. Il giovane è stato arrestato ed accompagnato al Centro di Prima Accoglienza a disposizione della Magistratura specializzata.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.