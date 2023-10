Velletri. Carta d’Identità Elettronica: Open Day il 14 ottobre

Apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe, presso il palazzo comunale, per il rilascio della carta d’identità elettronica.

Carta d’Identità Elettronica a Velletri: c’è l’open day

Il comune di Velletri ha fissato per sabato 14 ottobre dalle 08.30 alle 18,30 una giomata dedicata a chi necessita di una nuova carta d’identità elettronica.

Per il rilascio della CIE sono necessari: fototes sera, tessera sanitaria, pagamento di 20€ per il rilascio CIE (anche tramite POS), documento d’identità scaduto, o in scadenza o relativa denuncia di smarrimento/furto.