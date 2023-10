Ferentino, detenzione di sostanze stupefacenti: arrestato 50enne

I Carabinieri di Ferentino (FR) hanno arrestato un 50enne, cittadino italiano e gravato da precedenti, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – Ufficio Esecuzioni Penali – di Roma, dovendo espiare la pena detentiva di mesi 5 e giorni 26 di reclusione per il reato commesso in Roma e Ferentino nell’anno 2015.

I dettagli

Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’A.G. mandante, l’arrestato è stato trasferito coattivamente presso la sua abitazione per l’espiazione della pena in argomento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.