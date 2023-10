Posizioni aperte in Acea a Roma e Frosinone: le info

Come viene riportato da Lavoro Facile, sono una ventina le posizioni aperte in Acea, azienda che è tra i primi operatori nella distribuzione dell’energia, dell’illuminazione pubblica e dell’ambiente ed è leader assoluto nel settore idrico: qui nel Lazio, Campania, Molise, Toscana e Umbria raggiunge 9 milioni di abitanti.

Le figure ricercate riguardano addetti ciclo attivo/passivo e M&A & strategy manager, per la sede di ROMA, assistente direzione lavori e sicurezza per la sede di FIRENZE, addetti gestione processi di smaltimento per la sede di FROSINONE, procurement manager, project control e progettista elettrostrumentale senior per la sede di SENIGALLIA (AN), senior PM per la sede di PRIOLO GARGALLO (SR). Opportunità anche per le categorie protette (L. 68/99).

Requisiti generali: diploma o laurea, ottime capacità analitiche e organizzative, buona conoscenza del pacchetto Office. Contratto a tempo indeterminato.

Come inviare il Cv

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.