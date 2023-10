Isola del Liri, pessime condizioni igienico-sanitarie in un negozio di prodotti ortofrutticoli

Il NAS di Latina, con il locale Comando Stazione Carabinieri, ha condotto un’attività ispettiva congiunta finalizzata alla verifica delle regolarità igienico sanitarie di un esercizio di vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli ubicato nel comune di Isola del Liri (FR).

Isola del Liri, chiusura esercizio di vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli. L’intervento del NAS di Latina

Il titolare del negozio è stato segnalato all’Autorità Sanitaria per le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali di vendita e deposito dei prodotti ortofrutticoli dove risultavano accatastati materiali in disuso e rifiuti vari, che non riunivano le caratteristiche previste dalle vigenti normative sulla sicurezza alimentare.

Rilevata quindi tale grave situazione generale, personale medico ispettivo del Servizio di Prevenzione dell’ASL Frosinone, intervenuto su esplicita richiesta del N.A.S., imponeva il provvedimento restrittivo al titolare della rivendita di ortofrutticoli, fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie.

Il valore della struttura chiusa è di oltre 100.000 euro. Oltre a ciò al titolare sarà erogata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.