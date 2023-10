Brutto incidente nella serata di ieri, 5 ottobre 2023, a Valmontone: un’auto è stata travolta da un’altra vettura mentre era in sosta. Ferita gravemente una donna: necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Valmontone, brutto incidente nella serata di ieri: auto in sosta travolta da un’altra vettura. In codice rosso una donna: necessario l’intervento dell’eliambulanza

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, un uomo avrebbe sbandato con la propria auto, per cause ancora da accertare, andando a colpirne un’altra in sosta, dentro la quale c’era una donna di 55 anni.

A causa delle ferite riportate, è stato predisposto per la signora il trasferimento in eliambulanza presso il policlinico di Tor Vergata. La donna non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ora al vaglio degli inquirenti, che hanno svolto i rilievi di rito e sottoposto l’uomo ai test alcolemici e tossicologici. Poste sotto sequestro entrambe le auto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

