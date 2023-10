Dalle ore 17:30 circa di oggi, 17:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in Via di Marco Simone, con tre squadre, due Autobotti, un’autoscala e il Nucleo TAS per l’incendio di una struttura di tre piani di circa 120mq completamente avvolta dalle fiamme.

Incendio dove si è svolta la Ryder Cup: Vigili del Fuoco sul posto

Sul posto Funzionario e Capoturno Provinciale VVF.

Seguiranno aggiornamenti.