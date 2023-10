Ama Roma, selezione per l’assunzione di 100 apprendisti netturbini

Dal sito di Ama Roma si apprende che è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione di 100 apprendisti netturbini: ecco i dettagli e le info.

Selezione pubblica, per titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni di n. 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio.

Profilo ricercato: apprendista addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli

Tipologia di contratto: Contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato a ottenere la qualifica di operaio addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli, con inquadramento contrattuale corrispondente al livello 2B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia)

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni, collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo, pertanto, la domenica.

Sede di lavoro: sedi aziendali dislocate su tutto il territorio di Roma.

La procedura di compilazione delle domande potrà essere effettuata unicamente per via telematica, a decorrere dal 02/10/2023 e fino alle ore 17:00 del 16/10/2023, tramite compilazione da effettuarsi, previa registrazione, a questo link: https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/ama_addettispazzamento/accedi.php Alla piattaforma denominata IoLavoroNelPubblico (di seguito “Piattaforma”) della Società Adecco Italia S.p.A. si potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione.

