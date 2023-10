Arrestato un 49enne ad Ausonia; deve espiare una pena residua di un anno per stalking e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri di Ausonia (FR) hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, cittadino italiano con precedenti, destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Una volta rintracciato, i Carabinieri gli hanno notificato l’ordine di esecuzione che dispone la detenzione domiciliare, dovendo espiare una pena residua di un anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e atti persecutori commessi ad Ausonia nel 2017 e per guida in stato di ebbrezza commessa ad Esperia.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trasferito presso la sua abitazione per l’espiazione della pena.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.