Ostia, sorpreso a forzare la porta di un ristorante: 18enne nei guai

I Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato un 18enne, marocchino, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.

Ecco tutti i dettagli

Nella circostanza, il giovane è stato sorpreso da due Carabinieri, un maresciallo donna e un Carabiniere donna, entrambe libere dal servizio e in borghese, mentre tentava di forzare la porta di ingresso di un ristorante. Bloccato e perquisito i militari lo hanno trovato in possesso di un coltellino a serramanico e di circa 7 g di hashish, che sono stati sequestrati. Dai successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri, si è appurato che il 18enne aveva tentato di forzare anche la porta di un appartamento situato in Lungomare Paolo Toscanelli.

Ai Carabinieri l’uomo è apparso da subito in evidente stato di alterazione dovuta presumibilmente all’abuso di alcol e stupefacenti, per cui è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’Ospedale “G.B. Grassi, dove è piantonato e messo a disposizione del Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto è ha disposto per il 18enne l’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale condanna definitiva.