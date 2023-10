Colleferro, bambina trasportata in eliambulanza

Spavento nella giornata di ieri, a Colleferro, dove si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Eliambulanza sorvola i cieli di Colleferro

Il fatto è avvenuto intorno alle 12 e 30 di ieri, 4 ottobre 2023, a Colleferro. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una bambina avrebbe accusato un malore tanto da render necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli uomini delle Forze dell’Ordine per consentire ai soccorsi di intervenire tempestivamente.

Il mezzo è atterrato in un prato all’angolo tra Via Fontana Bracchi e Via Antonio Vivaldi.