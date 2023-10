Ufficializzata la proposta di inserire nel progetto Certosa Inclusiva di Colle degli Abeti, due aree e le relative strutture destinate ad ospitare un Commissariato di Polizia di Stato e il Museo delle Auto Storiche della Polizia di Stato.

A confermarlo è l’associazione di quartiere Generazioni e Futuro A.P.S., che ha pubblicato su Facebook l’ufficializzazione della proposta per mettere a disposizione delle aree per ospitare il nuovo commissariato di polizia di Castelverde all’interno del progetto la Certosa Inclusiva nel quartiere di Colle degli Abeti.

La struttura per un nuovo commissariato è richiesta e attesa da oltre un decennio da tutto il territorio e la decisione dell’associazione è stata motivata proprio dalla necessità di rispondere al problema sicurezza nel VI Municipio.

Il problema sicurezza nel VI Municipio

Come ci raccontano dalla stessa associazione, il commissariato di polizia operativo è posizionato all’estremità sud del Municipio, rimanendo lontano dal versante prenestino. Ulteriori difficoltà sono sopraggiunte quando la competente di zona del commissariato (Settecamini), che era coadiuvato anche da alcune stazioni dei carabinieri, è stata delocalizzata a causa di problemi infrastrutturali a Guidonia, lasciando un vuoto che ha reso ancora più difficile per gli agenti che operano in quel territorio svolgere il loro lavoro. Gli ultimi gravi eventi avvenuti a Tor Bella Monaca e dintorni sono l’esempio di come non siano sufficienti le forze dell’ordine attualmente disponibili sul territorio, rendendo la sicurezza dei cittadini una questione molto importante.

L’associazione ha risposto al problema proponendo al Commissariato del VI Municipio, al Ministero degli Interni e al Questore di Roma di cedere delle aree presenti nel progetto Certosa Inclusiva con la cittadinanza, in particolare mettendole a disposizione della Polizia di Stato per aprire un nuovo commissariato.

Foto: Pagina Facebook dell’Associane Generazioni e Futuro A.S.P.