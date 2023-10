Fiano Romano, fiamme in un capannone: accertamenti in corso

In data odierna, 4 ottobre 2023, alle ore 8:35, la S.O. ha inviato a Fiano Romano, via dell’Archeologia, sei squadre VVf più il funzionario di guardia per l’incendio di un capannone adibito a confezionamento e deposito di prodotti ortofrutticoli.

Fiano Romano, l’intervento dei Vigili del Fuoco: accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio

Nessuna persona è rimasta coinvolta, l’incendio partito dall’esterno si è propagato poi nella zona uffici. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto presente il 118 e le FF.OO.

Potrebbero seguire aggiornamenti.