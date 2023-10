Riceviamo e pubblichiamo l’invito per il terzo appuntamento di Leggere Leggeri all’ora del tè 2023 a Colleferro.

Leggere Leggeri all’ora del tè 2023, terzo appuntamento sabato 7 ottobre a Colleferro

Terzo appuntamento per la rassegna “Leggere Leggeri all’ora del tè” 2023, organizzata dall’Associazione Gruppo Logos in collaborazione con il Comune di Colleferro.

Un delitto, un commissario, una città, un’epoca. Un “giallo”? Sì, un giallo. Ma anche un racconto metaforico, profondo, alla ricerca delle contraddizioni della vita. Per cercare di districare quello “gnòmmero”, quel groviglio, quel garbuglio che è l’esistenza in tutte le sue manifestazioni. E in questa ricerca tutto si frantuma e si aggiusta continuamente, la storia, la lingua, la verità.

Appuntamento sabato 7 ottobre alle 17.30, presso la Biblioteca Comunale R. Morandi, con le letture di “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” di Carlo Emilio Gadda, a cura di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti.

Maggiori info nella locandina in evidenza