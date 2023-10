La Regione Lazio ha annunciato la nuova apertura di un Centro per l’Impiego regionale. È la volta di Zagarolo a dotarsi di nuovi spazi dedicati ai servizi per il lavoro per cittadini e imprese del territorio. L’inaugurazione si terrà il 4 ottobre alle 11 all’interno dei locali di Palazzo Rospigliosi, in Piazza Indipendenza, 18.

A presenziare al taglio del nastro saranno l’assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni, il sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi e il direttore dell’Agenzia Spazio Lavoro, Paolo Weber.

Il Centro per l’Impiego aprirà al piano terra dell’ala ovest della dimora storica di Zagarolo, in stretto dialogo con le altre strutture pubbliche presenti a Palazzo Rospigliosi, in special modo lo Spazio Attivo di Lazio Innova che promuove lo sviluppo di progetti imprenditoriali e startup innovative. I nuovi uffici rafforzeranno la prossimità e la qualità dei servizi per il lavoro – come la preselezione e la misura di politica attiva Garanzia Occupabilità lavoratori, GOL – che favoriranno le connessioni tra tessuto imprenditoriale e lavoratori.

“L’apertura di nuovo Centro per l’impiego di Zagarolo si inserisce – spiega l’assessore Schiboni – nel quadro di potenziamento e capillarizzazione dei servizi che come Regione Lazio stiamo portando avanti al fine di offrire ai cittadini e alle imprese un punto di riferimento altamente qualificato e capace di ricapitalizzare risorse e professionalità nei territori di riferimento. L’amministrazione regionale guidata dal presidente Francesco Rocca è impegnata dall’inizio del mandato a pianificare e programmare tutti gli strumenti necessari a garantire il diritto al lavoro offrendo servizi personalizzati a lavoratori e imprese attraverso investimenti infrastrutturali strategici. In questa ottica Zagarolo diventerà un Centro di riferimento per la Città Metropolitana di Roma”.

Il Direttore dell’Agenzia Spazio Lavoro, Weber, pone l’accento sulla continuità degli interventi finanziati dal PNRR: “Le risorse permetteranno alla Regione Lazio di rafforzare i Centri per l’Impiego e di supportarli adeguatamente affinché forniscano servizi innovativi di politica attiva a sostegno dell’occupazione”.