Sono 4 gli autori della rapina avvenuta sulla via Pontina nelle prime ore pomeridiane di mercoledì scorso, dove i responsabili, coperti da passamontagna, dopo aver fermato un uomo a bordo di un furgone, lo hanno prima minacciato e successivamente aggredito fisicamente rapinandogli un carico di tabacchi dal valore commerciale di oltre 13mila euro.

Sul posto, poco dopo la segnalazione all’ 112, è intervenuto personale della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione che, dopo aver accertato le condizioni dell’autista del mezzo, ha acquisito informazioni sull’accaduto.

Contestualmente, i colleghi della Polizia Giudiziaria del XIII Distretto Aurelio, in contatto tra loro tramite un gruppo social di una nota applicazione messaggistica, si comunicavano quanto accaduto ed uno di loro, libero dal servizio, nel far rientro a casa e percorrendo la via di Boccea, dopo aver letto il messaggio, ha notato 4 persone corrispondenti a quelle segnalate ‘sul gruppo’, le quali, scese da una macchina e dopo aver oltrepassato un muro di recinzione di un’area verde, si sono disfatte degli indumenti.

Il poliziotto, senza perdere mai di vista le 4 persone, che nel frattempo erano salite a bordo di un autobus cercando di far perdere le proprie tracce, ha allertato la sala operativa chiedendo ausilio e continuando l’inseguimento a distanza. Una volta giunti sul posto anche gli altri agenti hanno seguito i 4 che, appena scesi dall’autobus per entrare poi all’interno di un bar, sono stati immediatamente bloccati.

A quel punto i fermati sono stati accompagnati presso gli uffici del Distretto per delineare meglio la loro posizione. Sono state visionate anche le telecamere presenti a bordo del furgone oggetto della rapina e, contestualmente, è stata recuperata l’autovettura degli autori del reato trovata sprovvista del materiale asportato dal furgone. Gli indumenti di cui i complici si erano disfatti sono stati successivamente rinvenuti all’interno dei cassonetti dell’immondizia.

Terminati gli atti per i 4, tutti stranieri e di un’età compresa tra i 30 e 51 anni, è scattato il fermo di Polizia Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso: la Procura ha chiesto ed ottenuto, dal G.I.P., la convalida dell’operato della P.G. ed i 4 sono stati portati in carcere.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio