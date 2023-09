La segnalazione di un uomo intento a rubare delle marmitte dalle auto parcheggiate arrivata al centralino della questura nella mattina del 29 settembre ha fatto convergere diverse pattuglie su Via della Primavera e Centocelle.

Centocelle, ruba le marmitte dalle auto parcheggiate e le rivende ad un meccanico: l’intervento della Polizia di Stato

In particolare una volante dell’Upgsp è riuscita a intercettare un uomo poco distante dalle auto che, nonostante si fosse cambiato d’abito, aveva delle evidenti tracce di grasso meccanico sulle mani, dettaglio che non è passato inosservato agli agenti.

L’uomo, italiano pluripregiudicato per reati specifici, è stato trovato con degli arnesi compatibili con il furto di marmitte e riconosciuti dai vari testimoni che avevano fatto richiesta di intervento al 112.

Gli agenti, mediante una breve attività di indagine, hanno potuto accertare che l’uomo poco prima era riuscito ad asportare una marmitta da una Smart parcheggiata su via Tor de Schiavi, per poi tentare il furto su una seconda Smart, parcheggiata poco distante, ed infine andare a rivendere il mal tolto ad un’officina lì vicina.

Il meccanico in questione, raggiunto dagli agenti, ha ammesso immediatamente le proprie colpe riferendo di aver acquistato una marmitta per Smart dal ladro, consapevole del fatto che il pezzo meccanico fosse provento di furto.

Al termine della brillante attività, il ladro è stato tratto in arresto per i reati di furto e tentato furto aggravato mentre il meccanico indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione; alla proprietaria è stata riconsegnata la marmitta della propria autovettura poco prima asportata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.