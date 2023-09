Tragedia a Priverno, in provincia di Latina, nella giornata di ieri, 29 settembre 2023: un ragazzo di 24 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore.

Tragedia sul lavoro in provincia di Latina: si ribalta col trattore, muore un ragazzo di 24 anni a Priverno

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, l’incidente sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, in località Boschetto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha potuto solo constatarne il decesso.

Accertamenti anche da parte delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio