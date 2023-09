L’allarme dell’esperto “Questa preoccupante pratica si diffonde sempre più nei cortili delle scuole. Questo è un gioco reso popolare su TikTok che consiste nel dare a qualcuno un colpo forte a sorpresa sulla parte posteriore del collo”. Dall’inizio dell’anno scolastico sono stati segnalati diversi casi gravi in ​​diversi istituti scolastici

Le tendenze virali compaiono sui social media quasi ogni giorno, ma una nuova ha sollevato alcune bandiere rosse tra gli esperti di salute: il “gioco della virgola”. I TikToker hanno riempito i loro feed di video nelle ultime settimane che hanno consentito di riacquistare popolarità tra i giovani scolari. Un fenomeno che preoccupa genitori e insegnanti. Dall’anno scolastico 2022-2023, e più in particolare dall’inizio dell’anno scolastico lo scorso settembre. Il problema? Questa sfida non è priva di rischi per la salute dei bambini. Di cosa si tratta esattamente? Il “gioco della virgola” consiste nel dare a qualcuno un colpo secco alla nuca in due passi in direzioni opposte. L’obiettivo? Ruota la persona con un movimento a virgola o addirittura spezzale il collo.

In alcuni video postati su TikTok, gli adolescenti si divertono a eseguire questa tecnica su chiunque, cogliendolo di sorpresa. In altri, si tratta di amici che si “allenano” tra loro. Questa tendenza, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, è di crescente preoccupazione per gli operatori sanitari. Secondo loro, il fatto che questo gioco si basi sull’elemento sorpresa aggrava le possibili conseguenze per la vittima. “Farsi male in questo modo è assolutamente stupido”, ha dichiarato il dottor Gérald Kierzek, medico d’urgenza e direttore sanitario di Doctissimo, un canale web di benessere e salute. “Il collo è una zona strategica e vulnerabile del corpo umano, lì troviamo i muscoli, le vertebre che permettono la mobilità della testa e anche tutti i nervi che scendono dal cervello. Agendo di sorpresa sul collo del tuo amico, rischi di provocargli un “colpo di frusta” e lesioni cervicali come una distorsione cervicale o una frattura, in particolare dell’odontoide (2a vertebra cervicale)», spiega. Giovedì 28 settembre, una giovane ragazza è stata ricoverata nel dipartimento francese del Var (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) dopo aver ricevuto un colpo al collo. Studenti e genitori sono stati allertati della situazione tramite un messaggio, riferisce Le Parisien. “Il liceo è venuto a conoscenza del ricovero di uno studente in seguito al ‘gioco della virgola’.

Sembra che questa sfida, particolarmente traumatica a livello cervicale, sia di moda nelle scuole superiori e nelle università limitrofe. Considerata la gravità delle conseguenze mediche, le sanzioni contro gli autori di questa azione inaccettabile saranno severe”, ha affermato la direzione della scuola. Altri casi più o meno gravi sono stati segnalati nelle ultime settimane. Genitori, insegnanti, educatori e dirigenti sono quindi chiamati a essere particolarmente vigili.