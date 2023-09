L’influencer Maria Cacialli “A figlia ro’presidente” cerca un ragazzo ciociaro che le ha salvato la vita

Un angelo che ha salvato la vita di Maria Cacialli, nota sui social con il nome di “A figlia ro’presidente”. Il ragazzo in questione è ciociaro.

Ragazzo ciociaro salva la vita alla TikToker Maria Cacialli “A figlia ro’ presidente”

Un incidente che poteva avere delle conseguenze molto gravi. È quello raccontato da Maria Cacialli, nota sui social con il nome di “A figlia ro’presidente”, regina della pizza napoletana. Secondo quanto riportato dall’influencer in un video pubblicato su TikTok, la donna è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada, da Roma a Napoli.

La donna, dal letto dell’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino, racconta come l’auto ha sbattuto sulle lamiere del guardrail riducendola “una lavatrice”.

Fortunatamente in quel momento sopraggiungeva un ragazzo di nome Cristian che ha subito soccorso le persone in macchina tenendo la mano stretta della donna. “Lo cerco per ringraziarlo perché credevo di non rivedere i miei figli da viva. Mi sono rotta quattro vertebre del collo e quattro costole, e mi hanno operato d’urgenza per pneumotorace, si era formata aria attorno ai polmoni che andava subito tolta”.