Addetti al picking per centro logistico in provincia di Roma

Centro logistico di Riano (provincia di Roma) ricerca 10 addetti al picking da impiegare in attività di controllo, etichettatura, imballaggio, smistamento e preparazione degli ordini alla spedizione.

Requisiti: diploma, buona conoscenza dei principali sistemi informatici, disponibilità full-time.

I dettagli dell’offerta di lavoro

Numero posti: 10

Qualifica professionale: Addetti picking – Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati CP Istat

2011 8.1.3.1.0

Mansioni: Preparazione colli su pedana con uso di voice picking su carrello commissionatore

REQUISITI

CONDIZIONI PROPOSTE

Tipo di contratto: LAVORO A TEMPO DETERMINATO Possibilità di futura trasformazione a tempo indeterminato Durata Tempo Determinato: 2 mesi

Orario: TEMPO PIENO

Comune/i sede di lavoro: Riano

Note sulla retribuzione: Come da CCNL Trasporto merci e logistica

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi. Invitiamo chi fosse interessato alla mansione indicata a inviare entro e non oltre il 14/10/2023 (indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato) al seguente indirizzo e-mail: cpimorlupo@regione.lazio.it i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass (con estensione .doc o .pdf), firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2003 così

come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. il Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto.

3. la copia fronte/retro del documento d’identità valido deve essere allegata se l’istanza è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o posta ordinaria. Tale copia fronte/retro non va allegata se la richiesta è sottoscritta con firma qualificata o con firma elettronica avanzata.

Lo staff dei Servizi per l’Impiego di MORLUPO invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e conuna DID rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati/in

cerca di nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI.