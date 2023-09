Tivoli, ore d’ansia per ritrovare Romolo De Angelis: è scomparso da luglio

Romolo, 67 anni, nel pomeriggio di domenica 9 luglio si è allontanato per fare una passeggiata nei boschi in zona Monteripoli, Tivoli (Roma) ed è caduto. Raggiunto telefonicamente dai familiari la sera stessa, non è stato in grado di descrivere il punto in cui si trovava. I soccorsi hanno setacciato molte zone boschive senza alcun esito. Ha con sé i documenti e il cellulare che ora risulta spento.