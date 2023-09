Comune di Marino senz'acqua venerdì 29 settembre

Acea Ato 2 comunica una sospensione idrica nel Comune di Marino prevista per venerdì 29 settembre.

Si comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, venerdì 29 settembre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Marino. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Reali, via Marcantonio Colonna, via Rosa Venarini, via Pietro Nenni, via Gustavo De Luca, via Degli Scozzesi, Piazza Europa, via Torquati, via Gargano, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

via Marcantonio Colonna angolo via Reali,

via Torquati angolo via Marcantonio Colonna.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio