Divieto di avvicinamento per un 23enne di Sora accusato di stalking

SORA(FR): Stalking; eseguita misura cautelare del “divieto di avvicinamento” a carico di un 23enne.

A conclusione della preliminare attività investigativa condotta nei giorni scorsi, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, il GIP del Tribunale di Cassino, concordando con le risultanze dei Carabinieri della Compagnia di Sora, in particolare della Stazione di Vicalvi (FR), ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di un giovane, poco più che ventenne, ritenuto responsabile, con plurimi comportamenti avvenuti nei mesi scorsi della violazione dell’art. 612bis del Codice Penale, gli “atti persecutori”, generalmente noti come “stalking”, nei confronti di una coetanea con la quale aveva avuto una relazione sentimentale di cui non accettava la conclusione.

La notifica del provvedimento della misura cautelare personale, richiesto del PM inquirente, con il quale gli viene imposto il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” è stata effettuata dai militari della Stazione di Vicalvi che ha seguito le indagini dal principio, pur essendo le parti residenti in altri comuni del territorio. I contatti tra Carabinieri e vittima sono costanti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.