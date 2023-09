Assegni al Nucleo Familiare 2023 (ANF): come richiederli, scadenze e tabelle importi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, l’Inps sta ricordando a tutti i cittadini che gli Assegni al Nucleo Familiare 2023 (ANF) sono ancora disponibili per i nuclei familiari senza figli. Sebbene la discussione pubblica sia spesso focalizzata sull’Assegno Unico e Universale per le famiglie con figli, gli ANF continuano a essere un importante supporto per alcune famiglie italiane.

Ecco chi può ancora richiedere questi assegni, le scadenze per la domanda e le nuove tabelle valide per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Assegni al Nucleo Familiare 2023 (ANF): i beneficiari

Lo scenario degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) ha subito una significativa evoluzione il 28 febbraio 2022, quando è stata introdotta una nuova fase. Prima di questa data, gli ANF potevano essere erogati alle famiglie con figli. Tuttavia, dal 1° marzo 2022, è stato inaugurato l’Assegno Unico e Universale per le famiglie con figli, mentre gli ANF sono rimasti destinati esclusivamente ai nuclei familiari senza figli. Questi ultimi sono così composti:

Il richiedente l’Assegno.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76).

I fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

In breve, gli ANF sono destinati solo ai nuclei familiari composti da coniugi, fratelli e nipoti. Inoltre, se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo familiare i familiari che risiedono in Italia, quelli che risiedono all’estero in base a convenzioni internazionali o se il richiedente è titolare di permessi di soggiorno specifici.

Tipologia di Lavoratore che può accedere agli assegni al nucleo familiare

Per quanto riguarda le tipologie di lavoratori che possono accedere agli Assegni al Nucleo Familiare 2023, questi includono:

Lavoratori dipendenti del settore privato.

Lavoratori dipendenti agricoli.

Lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite.

Titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

Lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, come lavoratori in aspettativa sindacale e marittimi sbarcati per infortunio.

Scadenze Assegni al Nucleo Familiare 2023

Per garantire il pagamento degli Assegni al Nucleo Familiare dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, è essenziale assicurarsi di aver presentato la domanda entro venerdì 30 giugno 2023. La domanda deve essere presentata ogni anno per cui si ha diritto all’assegno.

Come presentare la domanda

La modalità di presentazione della domanda varia a seconda della tipologia di dipendente:

Dipendenti di aziende private non agricole devono presentare la domanda direttamente all’INPS, esclusivamente online tramite il servizio dedicato o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato.

devono presentare la domanda direttamente all’INPS, esclusivamente online tramite il o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato. Dipendenti di aziende private agricole (OTI) devono presentare la domanda al datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.

Le nuove Tabelle ANF 2023-24

L’Inps ha recentemente aggiornato le tabelle degli ANF per il periodo 2023-2024. Queste tabelle, valide dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, sono disponibili per calcolare gli importi degli assegni in base alle fasce di reddito e ai componenti del nucleo familiare. Gli importi erogati varieranno in base a queste tabelle.