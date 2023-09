La Rustica piange la scomparsa di Domenico Paolo Catucci

La Rustica piange la scomparsa di un uomo di 55 anni. Si tratta di Domenico Paolo Catucci.

Brutto incidente sul lavoro: addio ad un uomo di 55 anni e al suo collega di 50 anni

Domenico era impegnato in lavori sulla statale e si trovava, insieme a due colleghi, a bordo di una Ford Fiesta, quando è stato travolto da un tir. È successo sulla strada statale 379, via che collega Brindisi a Bari.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato fatale. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale

Il post del della struttura sportiva Krav Maga di Roma

Un post per dire addio ad uno dei punti di riferimento di Krav Maga Roma, un amico! Domenico Paolo Catucci ci ha lasciato ieri a causa di un terribile incidente sul lavoro. Tanti di voi lo conoscevano, siete stati suoi allievi, oppure lo avrete incontrato in uno dei tanti eventi IKMF o ancora nei seminari STAY AWAY nei quali Domenico metteva tutto se stesso per insegnare alle donne difendersi. Ci mancherai Domenico, ci mancherà il tuo sorriso e la tua dolcezza, hai lasciato un vuoto incolmabile. Ci stringiamo attorno alla tua famiglia e alla tua compagna