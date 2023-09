I fatti risalgono a giovedì scorso, 21 settembre, e vede coinvolti i camerieri di uno storico caffè di Piazza San Marco, a Venezia, il Gran Caffè Chioggia che hanno perso la pazienza e hanno scacciato i turisti invadenti che avevano chiesto di usare il bagno, senza consumare. E così una parola tira l’altra ed è scoppiata la rissa.

Imbarazzo e vergogna a Venezia: spinte e calci tra camerieri e turisti che volevano utilizzare il bagno senza consumare

Il video della colluttazione tra i tavolini ha fatto il giro del web, imbarazzando gli stessi veneziani, non nuovi a episodi di degrado del genere. Secondo alcuni la rissa al caffè di Piazza San Marco, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il segnale del basso livello che sempre più spesso contraddistingue i suoi visitatori ma c’è anche chi mette sotto accusa la scortesia dei camerieri. I quattro clienti erano tutti uomini adulti di nazionalità straniera, mentre erano almeno in sette i camerieri della struttura tutti in divisa.

Lo scontro si sarebbe acceso improvvisamente di fronte alla famosa orchestra che quotidianamente suona lì di fronte.