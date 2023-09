Semi di canapa: preziosi alleati per l’organismo

La canapa è una pianta multiuso, impiegata oggi a scopo alimentare ma anche industriale, nel settore edile come in quello tessile e cosmetico. Si tratta di una pianta erbacea originaria dell’Asia centrale, utilizzata fin da tempi del Neolitico. Proprio le popolazioni nomadi mediorientali di quell’epoca, infatti, la diffusero per uso alimentare.

Da allora di tempo ne è passato ma ancora oggi, esiste una cattiva informazione su di essa. Spesso, infatti, per via del legame con la marijuana, è preceduta da una cattiva fama, nonostante le proprietà che oggi vengono riconosciute alla canapa, del tutto legale, sono innumerevoli. Versatile e sostenibile, è un potente alleato nel campo dell’estetica e della bellezza ma anche sul fronte dell’alimentazione.

I semi di canapa sono, infatti, ricchi di proteine, considerati una fonte proteica completa perché forniscono tutti gli aminoacidi essenziali e anche di origine 100% vegetale. Contengono, inoltre, alte percentuali di acidi grassi essenziali e per questo danno ottimi effetti cardioprotettivi, riducendo la pressione sanguigna ed il rischio di trombosi. Sono poi fonte di vitamina E e minerali come fosforo, potassio, sodio, magnesio, zolfo, calcio, ferro e zinco. Contengono anche grassi gamma linolenici che secondo un recente studio sono in grado di ridurre, in modo significativo, i disturbi della sindrome premestruale e regolare gli squilibri ormonali e l’infiammazione associati alla menopausa.

Caratteristiche queste che si ritrovano soprattutto nelle produzioni che derivano da agricoltura biologica eseguita nel pieno rispetto della terra e senza l’utilizzo di pesticidi o prodotti chimici. È il caso dei semi di canapa di CiboCrudo, raccolti a mano, per preservare la qualità del seme, e successivamente decorticati con un processo meccanico a freddo che rimuove il guscio esterno senza intaccare il cuore. Questo il motivo che li rende privi di buccia, morbidi, delicati, interi e crudi conservando così tutti i preziosi nutrienti, privi di conservanti o additivi.

Ma come inserire nella propria dieta i semi di canapa? Possono essere mangiati così come sono, oppure aggiunti alle insalate, a muesli, yogurt e granola oppure utilizzati come alternativa proteica al posto dei pinoli per arricchire il pesto. Sono ideali, inoltre, per preparare un latte raw di canapa vegan: frullando insieme ai semi acqua e dolcificante naturale, come anche una salsa veg con tofu saporita. E ancora possono diventare l’ingrediente per una zuppa da creare ognuno secondo le proprie esigenze e gusti.