Dramma sulla Sora-Cassino: perdono la vita 3 giovani

Dramma senza fine nel territorio di Fontechiari, sulla superstrada Sora-Cassino. Perdono la vita tre giovani.

Morti tre giovani ragazzi sulla superstrada Sora-Cassino

Il tremendo incidente si è verificato poco prima delle 23 di ieri, 26 settembre 2023, in direzione Sora, in territorio di Fontechiari. Stando a quanto riportato da Ciociaria Oggi, c’è stato uno scontro che è risultato fatale per tre ragazzi, due di Fontechiari e uno di Arnara, una ragazza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini delle forze dell’ordine ma, purtroppo, per le tre giovani vite non c’è stato nulla da fare. Comunità sotto shock per il tragico incidente.