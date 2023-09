Il cane emette flatulenze e russa durante il volo. Coppia risarcita di 1.300 euro

Un viaggio particolarmente movimentato per Gill e Warren Press, una coppia neozelandese, che ricorderanno a lungo il loro volo da Parigi a Singapore. Lo scorso giugno, i viaggiatori si sono ritrovati seduti sull’aereo accanto a un cane a dir poco rumoroso.

Un cane emette flatulenze e russa durante un volo di 13 ore accanto a una coppia neozelandese a loro

Durante il viaggio, durato 13 ore, l’animale non ha smesso di russare ed emettere flatulenza. Il bulldog era un cane da servizio specifico che accompagnava il vicino della coppia sull’aereo. Dopo qualche ora, infastiditi dal rumore e dai cattivi odori, la coppia ha finito per accettare di lasciare il posto in classe economica premium per passare alla classe economica classica. Una volta arrivati ​​a destinazione, Gill e Warren hanno spiegato la situazione alla compagnia aerea, che si è scusata molto.

Singapore Airlines ha anche regalato alla coppia buoni regalo (2 x $ 73) e buoni di viaggio un mese dopo (2 x $ 118). Ma per i viaggiatori tale risarcimento non era commisurato al disagio causato dal cane. Dopo lunghe trattative con la compagnia aerea, quest’ultima ha accettato di pagare alla coppia 1.410 dollari (circa 1.300 euro). Gill e Warren, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno richiesto il risarcimento non per soldi, ma per il principio di responsabilità, precisando inoltre di aver donato i 1.300 euro all’associazione Blind Low Vision NZ, un’organizzazione che fornisce cani alle persone con disabilità visive in Nuova Zelanda. “Penso che devi lottare per ciò che pensi sia giusto”, afferma Gill Press. “Lotterò d’ora in poi se ritengo che sia sbagliato, in qualsiasi ambito della vita”.