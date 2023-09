Sport’85 cerca addetti vendita per i negozi di Roma, Fiano Romano, Pomezia e Latina

Nato nel 1985, Sport85 oggi si attesta tra i primi nomi nel Lazio per vendita al dettaglio di abbigliamento citywear e tecnico-sportivo. Con i suoi 7 punti vendita ed una media di visite giornaliere complessive che superano le 2.200 unità, Sport85 è composto da un team di circa 200 individui, selezionati per le precise ed approfondite capacità tecniche, in grado di restituire al pubblico un’esperienza di acquisto completa ed accurata.

L’azienda ricerca 8 addetti vendita da inserire presso i negozi di Roma (centro commerciale Euroma 2), Fiano Romano (centro commerciale Feronia), Pomezia (via Pontina, Km. 27,800) e Latina (via Piave Km. 68,600).

Requisiti: diploma, esperienza (anche minima) nella mansione; disponibilità part-time/full-time su turni dal lunedì alla domenica (16-24-36-40 ore settimanali).

Come fare per inviare il cv

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.