Roma fuori Roma: alla scoperta dei luoghi dell’Impero (oltre la Capitale)

C’è un antico adagio, molto popolare, e che prende spunto dall’eccezionale maestria degli antichi Romani nel costruire infrastrutture e vie di comunicazione, secondo cui “tutte le strade portano a Roma”. Certamente, quella dell’Impero è stata un’età davvero fulgida, in cui l’attuale Capitale d’Italia era davvero il centro del mondo, e non solamente per merito delle sue strade. Ma effettivamente, anche ai giorni nostri, Roma resta una delle città più amate, meta di milioni di turisti, che la scelgono come destinazione per le loro vacanze, non solo durante il periodo estivo.

Tuttavia le persone, forse perchè abbagliate dalla sfolgorante magnificenza della città e dei suoi monumenti, non prestano attenzione a quelli che sono i dintorni di Roma, caratterizzati dalla presenza di piccoli borghi incantevoli, attrazioni naturalistiche uniche e vestigia storiche che raccontano le vicende di questi luoghi attraverso i secoli e le diverse epoche. Andare alla scoperta di questi posti, potrebbe rivelarsi un’esperienza davvero unica e particolare, che senza dubbio vale la pena di essere vissuta.

Tuttavia, per poter pianificare un itinerario che consenta di visitare più luoghi, come in questo caso, è consigliabile dotarsi di un mezzo di trasporto proprio. Questo perchè si andrà comunque incontro a diversi spostamenti, e potersi muovere in libertà, senza essere soggetti ad orari, cancellazioni o inconvenienti di qualche genere, rappresenta un vantaggio, specialmente quando si sceglie di organizzare un viaggio di pochi giorni.

L’automobile, pertanto, risulta essere il mezzo ideale per muoversi, ma per essere certi davvero di godersi appieno la propria vacanza, in totale relax, l’ideale è affittare un veicolo in un’agenzia di renting, come Maggiore, che presso il punto di noleggio auto a Roma, offre ai suoi clienti un’ampia gamma di veicoli, e la possibilità di poter sottoscrivere contratti anche a breve termine, proprio per chi necessita di avere a disposizione un mezzo di trasporto solo per pochi giorni. Una soluzione perfetta, per un viaggio on the road come questo.

La provincia di Roma, infatti, offre numerosi spunti di interesse, ma per rimanere in “tema”, e seguire le tracce di quelli che furono i fasti dell’Impero, in un itinerario che prevede anche una breve sosta nella Capitale, ci sono due luoghi che non possono assolutamente mancare: Tivoli e Ostia Antica.

Questi due luoghi in particolare, sono assolutamente speciali perchè permettono ai visitatori di comprendere davvero quella che era la vita al tempo dei Romani. A Tivoli, infatti, si trova la meravigliosa Villa Adriana, una dimora lussuosissima e grandiosa, voluta dall’imperatore Adriano e costruita nel II secolo d.C., un luogo davvero opulento e che è senza dubbio la residenza nobiliare più grande e opulente mai costruita, presente nel nostro Paese. Esplorando il parco archeologico di Ostia Antica, poi, si avrà l’occasione di immergersi davvero nella frenetica vita di una città dell’Impero, tra terme, templi e taverne, tutti splendidamente conservati. Un vero gioiello dell’archeologia.

Questo sarà un viaggio nel tempo vero e proprio, attraverso un percorso assolutamente unico al mondo, capace di stupire e incantare. Allora, quando partite?