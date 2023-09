Vasto incendio a Civitavecchia causato da rifiuti abbandonati

Un vasto incendio ha colpito oggi un deposito a Civitavecchia, in provincia di Roma. Secondo quanto riportato da RomaToday, l’incendio sarebbe stato causato da materiali di scarto di lavorazioni e rifiuti di plastica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile che hanno lavorato dalle 14 di questo pomeriggio per mettere in sicurezza la zona industriale vicino al deposito dove si è verificato l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero nelle attività circostanti, oltre ad assicurarsi che non ci fosse presenza di eventuali sostanze chimiche dannose causate dalla combustione.

Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.

Foto di repertorio