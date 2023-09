Cassino, accoltella un ragazzo alla gola, poi compie autolesionismo

Nelle prime ore del 23 settembre, a Cassino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati dai militari della Stazione di Cassino, hanno tratto in arresto un 32enne del luogo ritenuto responsabile di tentato omicidio.

La lite

Nella tarda serata, all’interno della Casa Famiglia “Casa della Carità” di Cassino, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, l’uomo ha prima colpito alla gola con un coltello a serramanico un 31enne cittadino extracomunitario di nazionalità senegalese e poi ha compiuto atti di autolesionismo tagliandosi sull’addome.

I due, entrambi ospiti della struttura di accoglienza, sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino per le cure del caso.

L’arresto

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito l’arresto in flagranza di reato del 32enne e il sequestro dell’arma bianca utilizzata per compiere il delitto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale della Città in attesa di essere condotto davanti il Giudice per l’interrogatorio di garanzia.

Prosegue l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino attraverso capillari ed efficaci attività di controllo del territorio volte a contrastare ogni forma di illegalità, con particolare riferimento a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.