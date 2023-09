Si è tenuta questa mattina, presso il Borgo Faiti in provincia di Latina, la riunione con le autorità locali e gli stakeholdesrs regionali per discutere in merito alla candidatura della Via Appia a patrimonio dell’UNESCO.

Al meeting hanno preso parte il sindaco di Velletri Ascanio Cascella, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Chiara Ercoli e il consigliere Davide Frasca.

Presenti anche l’Assessore regionale alla Cultura Simona Baldassarre, i Commissari UNESCO, le rappresentanze della Provincia di Latina, Frosinone e di Città Metropolitana, sovraintendenze e altri rappresentanti degli enti territoriali coinvolti. In particolare, è stata presentata l’evoluzione del progetto della candidatura della via appia a patrimonio dell’UNESCO.

“Ringrazio l’Assessore regionale alla Cultura Simona Baldassarre, sempre attenta alle necessità del territorio, per il suo contributo. Usciamo da questo incontro maggiormente convinti della necessità di lavorare su questo progetto.” – ha dichiarato il primo cittadino di Velletri – “Ora entriamo nella fase successiva, fase che ci impone ritmi serrati per arrivare alla realizzazione definitiva di questo progetto. Ci faremo trovare pronti”.