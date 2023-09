Dopo cinque anni torna il Lazio Pride a Frosinone nel 2024

Il capoluogo ciociario ospiterà la nona edizione del Lazio Pride nel 2024. Sarà dunque Frosinone ad accogliere la manifestazione. Il pride regionale torna dunque dopo cinque anni, avendo il capoluogo già ospitato l’evento nel 2019.

Il Pride di Frosinone sarà un Pride rivolto a tutta la provincia e alla ciociaria, dove Frosinone farà da cardine per intercettare l’orgoglio delle persone LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans) dei territori circostanti, inserendosi nell’Onda Pride insieme ad altre decine di Pride in Italia.

“Riportare il Lazio Pride a Frosinone il prossimo giugno dopo cinque anni, è per noi un risultato fantastico che corona un percorso intenso che dal 2019 ha aperto la strada alla costruzione della nostra associazione e della nostra comunità in questo territorio. Significa tornare ad accendere un riflettore sulle persone LGBTQIA+ e sulle battaglie che portiamo avanti, insieme alla necessità di proseguire in un impegno di visibilità per la nostra comunità. Per noi Pride è rivendicazione, diritti, visibilità, orgoglio ed è anche famiglia” affermano Eleonora Ferri Presidente di Arcigay “Stonewall” Frosinone e Gianmarco Capogna, Segretario di Arcigay Frosinone, che nel luglio del 2023 hanno presentato la proposta al Lazio Pride per candidare la città ad ospitare la manifestazione regionale.

“Abbiamo di fronte una sfida entusiasmante: abbiamo deciso che questo sarà un Pride permanente nei prossimi mesi, che partirà già nelle prossime settimane con appuntamenti e iniziative a Frosinone e in tutta la provincia e terminerà a giugno con la Pride Week e la parata. Per questo invitiamo associazioni, movimenti, Istituzioni e cittadine e cittadini che vogliono costruire con noi questo percorso di farsi avanti e ringraziamo Agedo Basso Lazio che ci ha già confermato supporto e sostegno. Ci aspettano mesi impegnativi ma anche ricchi di partecipazione. Vogliamo lavorare da subito ad un calendario di iniziative capaci di mettere in luce tanti aspetti diversi della nostra comunità. A questo affiancheremo, da subito, la stesura del contributo programmatico, aprendo al contributo e alla condivisione, perché c’è ancora tanto lavoro da fare nella nostra provincia affinché sia davvero un luogo inclusivo e rispettoso” conclude Ferri.

Il comitato provinciale di Arcigay Frosinone è nato dopo il Pride del 2019 e in questi anni si è strutturato come riferimento importante per iniziative, incontri di socializzazione e formazione, attività di networking con altre associazioni ed ha avviato, da oltre un anno e mezzo, uno sportello di prima accoglienza per persone LGBTQIA+, grazie ad un progetto in rete con gli altri Arcigay del Lazio.

La presentazione del Frosinone Lazio Pride 2024

La presentazione del Frosinone Lazio Pride 2024 si è svolta sabato 23 settembre presso la Casa del Volontariato di Frosinone in Via Pier Luigi da Palestrina. All’evento hanno partecipato associazioni e movimenti del territorio che hanno offerto il loro supporto e volontà a partecipare ad una serie di appuntamenti che avranno luogo nei mesi a venire. Infatti, la parata del Lazio Pride di Frosinone sarà solo la conclusione di un progetto più ampio che avrà l’obiettivo di coinvolgere realtà territoriali e raccogliere proposte e collaborazioni da diversi ambiti così da creare una rete sempre più capillare in grado di andare incontro ad ogni necessità.

Non solo associazioni e movimenti, il Lazio Pride 2024 e tutti gli eventi che precederanno la parata saranno aperti a tutte le persone e le realtà interessate a contribuire a questo importante evento.

Foto di repertorio