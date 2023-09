Choc ad Anzio nel pomeriggio di ieri, 24 settembre 2023: un ragazzo di 19 anni è stato picchiato ed investito da un’auto dopo una discussione. Il giovane è al momento ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Anzio, rimprovera dei ragazzi perché correvano troppo con l’auto: 19enne picchiato ed investito. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata; indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione degli eventi riportata dall’Ansa, il giovane avrebbe rimproverato alcuni ragazzi perché correvano troppo con l’auto vicino alla fermata del bus, in piazza Battisti.

Gli aggressori, ancora non è chiaro quanti fossero di preciso, sarebbero quindi scesi dal veicolo e avrebbero colpito con calci e pugni il 19enne. Successivamente, quando il giovane era a terra, prima di scappare, lo avrebbero anche investito con l’auto alle gambe.

Il 19enne è stato portato in codice rosso presso il locale ospedale, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. In corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine, che ora dovranno identificare gli aggressori e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio