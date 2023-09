Morto Matteo Messina Denaro, l’ultimo stragista di Cosa Nostra: il boss era stato arrestato a gennaio, dopo 30 anni di latitanza. Il decesso proprio oggi, 25 settembre 2023.

Morto Matteo Messina Denaro, il boss stragista di Cosa Nostra: aveva 62 anni

Stando alle informazioni riportate dall’Ansa, il boss di Cosa Nostra aveva 62 anni e soffriva di un grave tumore al colon, diagnosticato nel 2020.

Dopo l’arresto, Messina Denaro era stato trasferito al supercarcere de L’Aquila, dove era stato sottoposto alla chemioterapia e a tutte le cure del caso.

Apparso sin da subito in gravissime condizioni, Messina Denaro aveva subìto due operazioni chirurgiche, ma dall’ultima non si era ripreso, tanto che i medici avevano deciso di non rimandarlo in carcere ma di tenerlo in una stanza di massima sicurezza proprio nel nosocomio, sottoponendolo alla terapia del dolore e sedandolo.

Con la morte di Messina Denaro se ne va l’ultimo esponente della mafia stragista di Cosa Nostra.

Foto di repertorio