Impossibile comprare e prenotare biglietti per viaggiare con Trenitalia: disservizio tecnico attualmente in corso oggi, 24 settembre 2023.

“A causa di un disservizio tecnico, i sistemi di vendita non sono al momento funzionanti. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”, si legge dal sito di Trenitalia.

Al momento non si hanno altre info sulla natura del disservizio. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio