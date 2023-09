Nei giorni scorsi, un dipendente dell’ATAC nel corso del controllo dei biglietti, presso i tornelli della Metro Ottaviano direzione Battistini, è stato aggredito da due uomini di 30 anni che avevano saltato la fila eludendo i controlli e nel tentativo di fermarli è stato colpito ripetutamente con calci e pugni che gli hanno provocato la frattura del polso destro e la frattura scomposta del gomito sinistro.

Dipendente Atac aggredito presso i tornelli della Metro Ottaviano: individuati e denunciati i due responsabili

I poliziotti del Commissariato Prati si sono prontamente attivati al fine di individuare gli aggressori, organizzando un mirato servizio di polizia giudiziaria presso la Metro Ottaviano.

Dalla visione delle immagini si è potuto constatare che i soggetti, al momento dell’aggressione, indossavano un’uniforme da lavoro, con pantalone grigio con più tasche e scarpa anti infortunistica, e ciò faceva presumere che gli stessi potessero essere degli operai che lavoravano in zona. Gli agenti, allora, posizionatisi ai tornelli della Metro Ottaviano, nel medesimo orario in cui è avvenuta l’aggressione, li hanno riconosciuti e immediatamente fermati per un controllo.

I due trentenni, riconosciuti anche dalla vittima dell’aggressione, sono stati denunciati.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza dichiarato con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio