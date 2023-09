Nell’ambito dell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato, volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, nei giorni scorsi gli investigatori del Distretto Monteverde hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni poiché gravemente indiziato del reato di porto abusivo di armi.

Roma, Monteverde. Pubblica su Instagram dei video mentre spara alcuni colpi di pistola: la Polizia di Stato denuncia in stato di libertà un 32enne per porto abusivo di armi e ritira in via cautelare armi, munizioni e licenza di Porto di fucile

Effettuato anche il ritiro cautelare di armi, munizioni, e licenza di Porto di fucile e sequestrate 44 armi bianche. Nello specifico, dal monitoraggio del web erano emersi dei video pubblicati sul social network Instagram in cui il 32enne era intento a sparare alcuni colpi di pistola utilizzando un’arma da fuoco tipo revolver.

Tale rilevazione ha dato seguito ad ulteriori accertamenti da parte degli agenti di via felice Cavallotti, che hanno poi evidenziato la frequenza con la quale l’utente in questione era solito pubblicare immagini e video che lo ritraevano mentre imbracciava e utilizzava armi.

Per evitare che il 32enne potesse abusare delle armi, legalmente detenute, e denunciate, gli agenti hanno proceduto al ritiro in via cautelare di una pistola Tanfoglio Stock 2 cal 9×21, di una rivoltella Smith and Wesson calibro 357 magnum, di una carabina “SDM Sino Defence Manufacturing ” cal 7,62×39, di un Fucile Winchester cl, 12, di un Porto di Fucile Tiro a Volo e di 13 cartucce.

Lo stesso soggetto è stato, poi, denunciato per porto abusivo di armi e gli sono state sequestrate 44 armi bianche non denunciate alla competente Autorità.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio