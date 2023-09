Rimaste in condizioni economiche a dir poco precarie. Questa la motivazione che ha spinto la Pro Loco di Anagni a fare un gesto nobile: la colletta alimentare. Sabato 23 settembre, come mostrato dalla locandina, dalle 8:30 alle 20 – orario di apertura al pubblico del supermercato – si terrà la raccolta alimentare presso l’Eurospin di via Casilina, con lo scopo di aiutare le suore clarisse della cittadina della Ciociaria. Ovviamente, tutta la cittadinanza e chiunque volesse è invitato a partecipare.

Siamo felici di diffondere questa splendida iniziativa, auspicando che per le suore la situazione possa iniziare a migliorare sin da subito, grazie anche alla visibilità mediatica ricevuta ultimamente.