Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) hanno arrestato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Monterotondo, l’intervento dei Carabinieri: sequestrate oltre 400 dosi di cocaina

I Carabinieri, nella strada Vicinale del Pozzo hanno controllato un’autovettura con a bordo due uomini trovati in possesso di 19 grammi di cocaina suddivisa in 30 confezioni pronte per lo spaccio, mentre il terzo, allontanatosi repentinamente, è rientrato presso la vicina abitazione, dove a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 220 grammi di cocaina, suddivisa in 378 dosi. La droga è stata sequestrata.

Gli arrestati sono stati condotti in carcere. La droga, dal peso complessivo di 240 grammi, suddivisa in 408 dosi, è stata sequestrata e le successive analisi hanno confermato la natura della sostanza.

L’attività di contrasto agli stupefacenti condotta dai militari del Comando Compagnia di Monterotondo continua incessante, con particolare attenzione al fenomeno della detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagato devono considerarsi innocenti fino ad eventuale condanna definitiva.