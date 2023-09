Erano circa le 17,30 del pomeriggio di ieri, 21 settembre 2022, quando un agente del I Gruppo Centro (ex Trevi) della Polizia di Roma Capitale, intento a gestire la viabilità di Piazza San Giovanni in Laterano, ha intimato a un ragazzo di 29 anni di non attraversare con il semaforo rosso, considerato lo stato di pericolo.

Roma, piazza San Giovanni in Laterano: 29enne aggredisce agente della Polizia Locale

Il ventinovenne, di tutta risposta, infastidito dall’insistere dell’agente e non curante delle auto in transito, prima ha preso a parolacce l’operante e, una volta fermato per essere identificato, lo ha colpito con pugni e calci, arrivando persino a rompergli gli occhiali da vista, calpestandoli ripetutamente.

L’agente è stato costretto alle cure mediche del caso, mentre il 29enne è stato tratto in arresto per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere, considerato che all’interno del suo zaino sono state trovate delle forbici lunghe 17 cm.

Questa mattina il processo con rito direttissimo, dove dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio