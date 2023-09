Le previsioni meteo per le giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre 2023: che tempo farà nelle città di Roma e Frosinone e nelle rispettive province durante questo week-end? Annunciata un’allerta meteo per maltempo dalla tarda mattinata di domani, 22 settembre 2023, e per le successive 18-24 ore.

Previsioni Roma e provincia 22-23-24 settembre 2023

Venerdì 22 settembre: nubi sparse alternate a schiarite nel mattino e nel pomeriggio; nubi in aumento in serata, associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Nel corso della giornata, sono previsti 0.5mm di pioggia. A Roma, la temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 22°C.

Sabato 23 settembre: cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserenamenti in serata; nel corso della giornata sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 20°C.

Domenica 24 settembre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. Non sono previste piogge. A Roma, la temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 17°C.

Previsioni Frosinone e provincia 22-23-24 settembre 2023

Venerdì 22 settembre: nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Nel corso della giornata è previsto 1mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 20°C.

Sabato 23 settembre: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi; in serata rapido rasserenamento. Durante la giornata sono previsti 29mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 21°C, la minima di 17°C.

Domenica 24 settembre: cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. Non sono previste piogge. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 14°C.

Fonte: 3Bmeteo

