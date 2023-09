IT-Alert, test rinviato nella Regione Lazio

È rinviato a data da destinarsi il test di IT-alert nella Regione Lazio previsto per giovedì 21 settembre a causa della contemporanea allerta gialla per temporali prevista su tutto il territorio del Lazio.

Rinviato l’IT-Alert a data da destinarsi

Le date dei test del sistema nazionale di allarme pubblico possono infatti subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte o per situazioni di emergenza.

La nuova data sarà comunicata sul sito www.it-alert.gov.it e sui canali ufficiali della Regione Lazio.