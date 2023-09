485 operatori socio-sanitari per ASL e Aziende ospedaliere a Roma e nel Lazio

Come viene riportato da Lavoro Facile, la Fondazione PVT “Policlinico Tor Vergata” di Roma, in qualità di azienda capofila, ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di complessivi 485 operatori socio-sanitari (vedi avviso).

Ecco tutti i dettagli

I principali requisiti sono: licenza media, attestato professionale, idoneità fisica alle attività richieste, disponibilità full-time.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni per inviare la candidatura, sarà disponibile quanto prima sul sito della società (per accedere direttamente all’area dedicata ai concorsi clicca qui).

Per eventuali informazioni inerenti le modalità di partecipazione alla selezione sono a disposizione i seguenti recapiti telefonici: 06.2090.0449/0124/0195/3332.

Per scoprire tutti gli altri bandi pubblicati sulla versione online della Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 19 settembre clicca qui.