Giovedì 21 settembre si svolgerà nel Lazio il primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert: i dettagli dalla pagina social della Regione Lazio.

Lazio, primo test di IT-Alert giovedì 21 settembre: ecco i dettagli

Alle ore 12:00 di giovedì 21 settembre si svolgerà anche nel Lazio il primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-Alert, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile.

Tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio della Regione Lazio riceveranno contemporaneamente un messaggio di test accompagnato da un suono distintivo, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Chi riceve il messaggio non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il testo.

Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio “IT-alert”: non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione.

Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti.

Terminata la fase di test, IT-Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

Per saperne di più sfoglia la gallery e visita il sito www.it-alert.it

Foto di repertorio