Tragedia a Roma, su via Casilina, nella periferia est della Capitale: un 13enne è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto. Il terribile incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, 16 e 17 settembre 2023.

Roma, 13enne muore sul colpo dopo essere stato investito: si costituisce il conducente dell’auto

Stando a quanto riportato da AdnKronos, il conducente dell’auto, un giovane di 20 anni, si sarebbe costituito ai Carabinieri.

Il ragazzo non si è fermato a prestare soccorso dopo aver travolto con l’auto il 13enne ed era stato denunciato a piede libero. Nonostante i soccorsi, per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti e rilievi ancora in corso da parte delle Forze dell’Ordine.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio